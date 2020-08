완도해경, 마량항 해상에서 음주 익수자 구조

[아시아경제 호남취재본부 최경필 기자] 완도해양경찰서(서장 박제수)는 지난 29일 저녁 강진 마량항 토요시장 앞 해상에서 음주 후 바다에 빠진 A 씨(남, 83년생)를 구조했다고 밝혔다.

30일 완도해경에 따르면 전날 저녁 10시경 강진 마량항 토요시장 내에서 친구들과 음주 중 A씨(남, 83년생)가 실족한 것을 인근 관광객이 발견하고 완도해경 상황실로 신고했다.

이에 완도해경은 경비정과 순찰차, 연안구조정, 해경구조대를 급파했다. 3분 만에 현장에 도착한 해경은 익수자의 위치확인 후 마량파출소 소속 박건수 순경이 입수해 A씨를 무사히 구조했다.

A씨는 호흡과 맥박이 양호한 상태로 119구급대에 넘겨져 강진의료원으로 이송됐다.

완도해경 관계자는“항·포구, 부두 주변에선 음주 후 안전 부주의로 자칫 실족해 해상에 추락하는 등 생명을 앗아갈 수 있는 안전사고 위험성이 있다.”며 “항시 제반 안전에 각별한 주의가 필요하다"고 당부했다.

