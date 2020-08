사유림 산주 ‘217만명’, 1인당 1.9㏊ 소유

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 전국 임야 636만㏊ 중 418㏊가 사유림이며 사유림 소유주는 217만명에 이른다. 이들이 소유한 평균 임야 면적은 1.9㏊인 것으로 집계된다.

산림청은 이 같은 내용의 ‘2019년 전국 산주현황’ 자료를 발표했다. 자료에 따르면 사유림 산주는 최근 3년간 연평균 1만명 늘어나는 추이를 보인다. 연도별 사유림 산주는 2017년 215만3000여명, 2018년 216만3000여명, 2019년 217만3000여명 등으로 늘었다.

통상 사유림 산주는 개인, 법인, 종중, 외국인 등으로 분류된다. 이중 개인 산주는 200만여명으로 전체 사유림 산주의 92%를 차지한다. 또 사유림 산주의 85.7%가 1인당 3㏊ 미만의 임야를 소유한 것으로 조사된다.

연령대별로 60대가 47만명(23.7%), 50대가 44만명(22.3%)으로 많았다.

사유림 개인 산주 중 자신이 소유한 산과 같은 시·도 내에 거주하는 ‘소재 산주’ 비율은 전국 평균 44.0%인 것으로 파악된다. 시·도별 소재 산주 비율에선 부산이 64.2%로 가장 높고 서울 58.8%, 경기 57.1%, 대전 56.9% 등이 뒤를 이었다.

산림청 임상섭 기획조정관은 “사유림 산주가 증가하는 것은 최근 귀산촌에 대한 관심이 증가한 영향도 있을 것”이라며 “산림의 66%인 사유림 소유 산주가 적극적으로 임업 활동을 할 수 있도록 산림정책을 추진하겠다”고 말했다.

