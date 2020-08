롯데백화점·롯데마트, 수도권 점포 방역 강화

[아시아경제 차민영 기자] 롯데백화점과 롯데마트는 '사회적 거리두기 2.5단계' 정부의 지침에 준수해 서울, 경기, 인천지역의 점포의 모든 식당가, 스낵, 푸드코트, 베이커리는 오후 9시 이전까지 영업을 진행하고, 이후에는 포장만 허용한다고 30일 밝혔다.

또 판매 매장에서는 출입자 명부를 관리하며, 출입자는 성명, 전화번호 작성해야 하며 신분증을 제시하는 조치를 시행한다. 작성된 출입주 명부는 4주 보관 후 모두 폐기될 예정이다. 또한 업무 종사자와 이용자는 모두 마스크를 착용해야 한다. 시설내 테이블은 2m간격을 유지한다.

점내 카페, 베이커리, 고객용 라운지·VIP Bar(백화점)에서 음식, 음료 섭취를 전면 금지하며, 포장만 허용할 계획이다. 포장시에도 동일하게 출입자 명부를 관리한다.

백화점과 마트의 문화센터는 기간 중 전 강좌 휴강하며, 매장내 고객 휴게 공간은 2m 간격이 유지 될 수 있도록 조치할 계획이다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr