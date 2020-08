단타 활발한 코스닥…이번달 거래대금 시총 80% 넘어

[아시아경제 금보령 기자] 이번 달 코스닥시장의 거래대금이 전체 시가총액의 80%를 넘은 것으로 나타난 가운데 단타성 거래가 몰린 데 따른 것이라는 분석이 나온다.

30일 한국거래소에 따르면 지난 27일 기준 이번 달 코스닥시장의 시가총액 회전율은 84.2%였다. 시가총액 회전율은 시가총액 대비 거래대금의 비율이다. 코스피 회전율은 18.1%였다.

이번 달 수치는 올해 1월 월간 회전율 45.1%와 비교했을 때 크게 늘었다. 이를 고려했을 때 이번 달 코스닥시장에서 활발한 주식 거래가 있었다고 볼 수 있다. 지난 27일 코스닥시장 거래대금은 20조6000억원으로 전날에 이어 이틀 연속 사상 최대치를 갈아치웠다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산 여파로 인해 관련 테마주에 단타성 거래가 늘었다는 분석이다. KB증권 스몰캡팀은 "지난주 코로나19 상황 악화와 한국은행의 경제성장률 전망치 하향 조정 등에 따라 코스닥시장에서 테마별 순환매가 이어졌다"고 설명했다.

코스닥시장 주식회전율 1위인 일신바이오의 경우 코로나19 혈장치료제 관련주로 거론되면서 거래량이 급증했다. 이 회사의 이번 달 주식 회전율은 1492.8%로 집계됐다. 이는 이 기간 거래량이 상장주식 수의 약 15배나 된다는 의미다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr