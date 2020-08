서울 도심 자전거 출퇴근길 열린다 … '청계천로 자전거도로' 9월 첫삽

도심~중랑천~한강에 이르는 동서 간선망 완성

언택트 시대 생활교통수단 자전거 활성화 기대

[아시아경제 조인경 기자] 서울 청계천의 시작점인 청계광장에서 동대문구 고산자교(2호선 용두역 인근)까지 막힘 없이 달릴 수 있는 왕복 11.88㎞ 길이 자전거길이 열린다. 시는 현재 940㎞ 규모의 자전거도로를 2030년까지 총 1330㎞까지 단계적으로 완성해 서울을 '자전거 1시간 생활권'으로 만든다는 목표다.

서울시는 다음달 7일 '청계천로 자전거도로' 조성 사업을 시작해 내년 4월까지 완료하고 정식 개통한다고 30일 밝혔다.

첫 사업대상지는 청계광장~고산자교에 이르는 청계천로 직선구간 5.94㎞다. 청계천을 사이에 둔 양방향(남·북측)에 총 11.88㎞ 길이로 한 바퀴 도는 도심 순환형 자전거전용도로(CRT·Cycle Rapid Transportation)가 만들어진다.

자전거도로가 조성되면 동쪽으로는 청계천과 중랑천을 따라 한강 뿐 아니라 동남권 및 동북권 지역까지, 서쪽으로는 광화문을 중심으로 세종대로, 한강대로를 따라 한강까지 연계되는 자전거 간선도로망이 완성된다. 또 한강 자전거도로 뿐 아니라 서울숲, 뚝섬유원지, 올림픽공원 등의 접근성이 향상돼 자전거를 이용하는 시민들의 만족도도 높아질 것으로 기대되고 있다.

청계천로 자전거도로는 특히 기존 차도에 변화를 주지 않으면서 차도와 완전히 분리되는 자전거만을 위한 공간을 조성하는 데 주안점을 뒀다. 자전거 이용자가 안전하게 청계천로를 이동하고, 청계천 주변 상인들은 생업을 위한 기존 조업공간에 방해를 받지 않도록 하기 위한 조치다.

사실상 자전거길로 제 기능을 못하고 있던 자전거우선도로 구간(남측 청계2가~청계7가 등)은 차도의 폭은 유지한 채, 안전통행로를 가로막고 있는 가로수를 옮겨 심는 등의 방식을 통해 공간을 확보해 '자전거 전용도로'를 조성한다.

시는 차량 이동이 드문 야간 시간대(22시~익일 6시)에 공사를 진행하고, 구간별 상황과 추석 등 시기적 여건을 종합적으로 고려해 구간별 공사시기를 쪼개는 방식으로 공사에 따른 시민불편과 교통정체를 최소화할 계획이다. 특히 청계7가~고산자교 구간을 우선 시행하고 상가 밀집지역인 청계2가~7가 구간은 추석 대목 상인들의 영업활동을 위해 추석 이후 착공하며, 청계광장 인근 지역은 가장 마지막으로 시공한다는 계획이다.

시는 또 시민들이 공사 시기를 사전에 인지할 수 있도록 안내 현수막 등을 설치해 안내하고, 배너, 표지판 등을 통해 교통통제구간 정보를 제공해 운전자들의 혼란을 방지하기로 했다.

황보연 서울시 도시교통실장은 "청계천로 자전거도로는 자전거가 출퇴근과 같은 일상생활 교통수단으로 자리 잡기 위한 친환경 교통 인프라로서 의미가 있을 뿐 아니라 향후 자전거 관광과 연계해 도심 상권 활성화에도 기여할 수 있을 것"이라고 기대했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr