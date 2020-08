휴게시설 주변 환경개선 정비 마무리

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 한국도로공사 이천지사 서여주휴게소(양평·창원방향)는 휴게시설 녹지대를 중심으로 주변 환경개선 정비작업을 대대적으로 펼쳤다고 29일 밝혔다.

서여주휴게소는 최근에는 건물 안팎 전선 안전 검검을 벌이는 등 시설물 안전관리 및 개선사업에 지속적인 노력을 기울이고 있다.

김진수 휴게소 소장은 "방문객들이 테마공원을 방문한 느낌으로 산책을 즐길 수 있도록 녹지대를 수시로 정비하고 있다"면서 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산 추세를 감안, 평소 철저한 방역활동에 나서고 있다"고 강조했다.

