'백파더' 비빔라면 백반에서 마요 라면땅까지...백종원 "태운 분들께 전부 앞치마 증정"(종합)

[아시아경제 강혜수 기자] 29일 오후 방송된 '백파더 : 요리를 멈추지 마!'(이하 '백파더')에서는 백종원이 라면을 재료로 백반과 디저트까지 요린이들과 함께 만들었다.

이날 '백파더'의 재료는 라면이었다. 양세형이 "특별히 국물 라면으로 만드는 이유가 있느냐. 그냥 비빔면 먹으면 되지 않느냐"라고 묻자, 백종원은 "비빔라면이 있으면 그걸 드시라. 오늘 메뉴는 비빔라면이 없고 국물 라면만 있을때 만들어 먹을 수 있는 비빔라면이다"라고 설명했다.

본격 요리에 들어가기 전 백종원은 노라조에게 "'전참시'에서 의상 만들어주는 스타일리스트한테 감명 받았다"며 그 분들에게 특별히 박수를 보냈다.

또 백종원은 요르신에게 "비빔라면 드신 적 있느냐"고 물었다. 그러자 요르신은 "비빔라면은 못 먹어봤고 엄마가 삶아준 비빔국수는 먹어봤다. 근데 새콤해서 별로였다"고 답했다. 이에 백종원은 "매운 거 좋아하시니까 화끈하게 맵게 해드리겠다"고 다짐했다.

이날 비빔라면의 주재료는 국물라면 1봉지, 콩나물, 오뎅, 된장, 참기름 등이었다. 콩나물은 데쳐서 준비하고, 삶은 라면과 함께 차게 식혀서 참기름과 버무린다. 백종원은 여기에 고추장 양념과 스프 반을 넣으라고 했다.

동시에 된장오뎅도 시작했다. 콩나물 삶은 물에 남은 라면 스프와 된장을 풀고, 여기에 파와 오뎅을 넣은 후 끓이면 완성이었다. 좀 전에 만들어놓은 비빔라면, 된장오뎅국, 밥으로 한 상이 차려졌다.

양세형은 완성된 메뉴를 보고 "이래서 2인분이라고 한 거셨구나"라며 "지금 서울 날씨가 흐려서 잘 어울린다"고 말했다. 와중에 백종원은 "마늘 다진 걸 안 넣었다. 안넣어도 되지만 있으면 넣어라"면서 비빔라면과 된장오뎅국에 다진 마늘을 추가했다.

맛을 본 한 요린이는 "진짜 큰일날 맛이다. 비빔라면 회사들이 가만 있겠냐. 30-40대는 이런 맛을 더 선호한다"고 극찬해 백종원을 기쁘게 만들었다.

계속해서 백종원은 디저트로도 가능한 라면 메뉴를 만들었다. 재료는 라면 1봉지, 마요네즈, 설탕이었다. 먼저 삶지 않은 생라면 한 면에 마요네즈를 바르고, 위에 설탕을 뿌린 후 라면 스프도 2분의 1을 뿌려준다. 준비된 라면을 에어프라이기나 전자렌지에서 구우면 완성되는 요리였다.

그런데 두번째 요리에서 시간 조절을 잘 못해 태우는 요린이들이 속출하자, 백종원은 태운 요린이들에게 모두 앞치마를 보내드리겠다고 말했다.

마지막으로 다음주는 카레라이스를 맛있게 만드는 법을 알려주겠다며 생방송을 마쳤다.

언택트시대 쌍방향 소통 요리쇼 '백파더 : 요리를 멈추지 마!'는 매주 토요일 오후 5시에 방송된다.

