속보[아시아경제 강나훔 기자] 더불어민주당 신임 당대표에 이낙연 의원이 선출됐다.

민주당은 29일 여의도 중앙당사에서 전국대의원대회(전당대회)를 개최한 결과 이 의원이 60.77%의 지지를 받아 신임 당대표로 선출됐다고 밝혔다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr