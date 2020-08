[프로필]민주당 신임 당대표 이낙연은…

[아시아경제 강나훔 기자] 더불어민주당 신임 당대표로 선출된 이낙연 의원은 언론인 출신 정치인이다.

전남 영광 출생으로 광주제일고와 서울대 법대를 졸업하고 1979년 동아일보에 입사해 20년동안 기자로 활동했다. 지난 2000년 국제부 부장으로 재직 중 당시 새천년민주당 김대중 총재의 권유로 제16대 총선에 출마해 당선, 정치에 입문했다. 이후 전남 함평·영광 등에서 내리 4선 의원을 지냈다.

초선 시절 2001~2002년 두 차례 새천년민주당 대변인을 지냈으며, 2002년 대선 당시 선거대책위원회 대변인과 노무현 당선인 대변인을 맡기도 했다.

2014년 지방선거에서 전남지사에 선출돼 3년 가까이 도정을 이끌었고, 2017년 문재인 정부가 출범 직후 초대 국무총리로 지명돼 2017년 5월 31일부터 2020년 1월 13일까지 총리직을 수행했다. 역대 최장수(재임 958일) 총리 기록이다.

총리직에서 내려온 뒤 21대 총선 서울 종로에 출마, 당시 야권 유력 대권주자였던 황교안 미래통합당 대표를 꺾고 5선에 성공했다.

민주당 새 지도부를 뽑는 이번 전당대회에선 60.77%의 지지를 받아 경쟁자인 김부겸·박주민 후보를 여유있게 따돌리고 당대표에 당선됐다.

◆이낙연 신임 당대표 프로필

▲1952년 전남 영광 출생 ▲광주제일고 ▲서울대 법대 ▲동아일보 기자 ▲16~19, 21대 국회의원 ▲민주당 사무총장 ▲민주당 사무총장 ▲국회 건설교통위·운영위원(17대)▲국회 농림식품수산위원장(18대) ▲국회 기획재정위원(19대) ▲전남도지사 ▲국무총리 ▲민주당 당대표

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr