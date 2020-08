서아프리카 해상서 한국인 선원 2명 피랍…두 달 만에 또

[아시아경제 이관주 기자] 서부 아프리카 가나 앞바다에서 한국인 선원 2명이 탑승한 선박이 28일(현지시간) 무장 세력의 공격을 받은 것으로 전해졌다.

영국 해상정보회사 '드라이어드 글로벌'과 외교부 등에 따르면 28일 오전 7시30분께 가나 테마에서 남동쪽으로 약 200㎞ 떨어진 해역에서 참치 조업 중이던 가나 국적 어선 'AP703'호가 무장 세력의 공격을 받았다.

이 어선에는 한국인 선원 2명을 포함해 48명이 승선해 있던 것으로 전해졌다.

무장세력은 이 가운데 한국인 선원 2명만 다른 선박으로 옮겨 태운 뒤 나이지리아 방면으로 도주한 것으로 알려졌다.

앞서 6월24일에도 서아프리카 베냉 코토누 항구로부터 약 111㎞ 떨어진 해상에서 조업 중이던 '파노피 프런티어'호에 승선해 있던 한국인 선원 5명이 무장 세력의 공격을 받은 뒤 납치됐었다. 이들은 지난달 24일 나이지리아 남부지역에서 풀려난 뒤 이달 23일 귀국했다.

