[속보] 순천 어린이 3명 코로나 확진…구례 물리치료사도 감염

속보[아시아경제 김가연 기자] 순천 집단감염이 인근 시군인 구례의 병원 직원에게까지 번지면서 지역 내 확산의 범위가 갈수록 넓어지고 있다.

29일 순천시에 따르면 해룡면에 거주하는 8세 남자 어린이(순천 59번·전남 130번)가 가족인 41번(전남 103번) 확진자로부터 감염돼 전날 확진 판정을 받았다. 순천 59번 확진자가 다니는 매안초등학교는 원격수업을 진행 중이어서 접촉자는 없는 것으로 알려졌다. 같은 해룡면에 사는 남매 어린이도 가족 간 감염으로 추정된다.

순천에서는 지난 20일부터 헬스장과 관련한 'n차 감염'이 빠른 속도로 확산하고 있다. 이날 확진 판정을 받은 어린이들의 가족도 김선생 휘트니스와 관련된 확진자와 접촉해 감염된 것으로 추정된다.

순천시는 또 전날 확진 판정을 받은 순천 58번(전남 127번) 확진자가 생명교회 예배에 참석한 것으로 확인돼 교인 50여명에 대한 진단 검사에 들어갔다. 순천시는 이번 주가 코로나19 확산의 중대 고비라고 보고 전 직원 2000여명을 비상 근무에 투입해 대응에 나섰다.

구례와 광양 등 순천 인근 시군에서도 코로나19 확진자가 발생해 지역감염이 확산하고 있다. 구례에서는 처음으로 30대 남성(구례 1번·전남 134번)이 확진 판정을 받았는데 순천 확진자와의 접촉이 원인이다. 병원 직원인 이 남성은 물리치료사로 순천에서 온 80대 남성(순천 56번·전남 121번)을 통해 감염된 것으로 추정된다.

