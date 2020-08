코로나19 속 생활가전의 힘…판매 늘린 신기술

휴롬 원액기 누적판매 1000만대 돌파

청호 '휘카페' 커피얼음정수기 누적 10만대

코웨이 '메모리 기능' 비데 신기술

해피콜 초고속 블렌더 '엑슬림퀀텀'

[아시아경제 김대섭 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 인한 경기침체에도 우수한 기술력을 갖춘 국내 생활가전들이 큰 인기를 끌고 있다.

29일 업계에 따르면 휴롬은 원액기를 세계 최초로 출시한 2008년부터 올해까지 전 세계 80개국에서 누적 판매량이 1000만대를 돌파했다. 원액기는 저속 착즙을 통해 마찰열 발생과 공기 유입을 억제해 항산화 효소, 비타민 등 영양소의 파괴 및 산화를 최소화한다는 게 회사의 설명이다.

이를 기념해 오는 31일까지 '천만 위크' 기획전을 실시한다. 공식쇼핑몰 '휴롬샵'과 네이버 브랜드 스토어에서 원액기, 슈퍼스팀팟, 티마스터 등을 최대 47% 할인 및 선착순 한정특가로 판매한다. 기획전을 통해 제품을 구매한 고객 대상으로 사은품도 증정한다.

청호나이스 '휘카페' 커피얼음정수기는 누적판매 10만대를 돌파했다. 휘카페는 2014년 7월 첫 출시된 이후 총 4종의 제품들을 시리즈로 선보였다. 2015년부터는 매년 2만여대가 꾸준히 판매되며 청호나이스의 주력 제품으로 자리잡았다.

이 제품은 정수, 냉수, 온수, 얼음, 커피까지 가능한 세계 최초의 커피얼음정수기라는 게 회사의 설명이다. 2014년 첫 출시 당시 3종이던 휘카페 커피 캡슐도 현재 총 9종이 판매되고 있다. 청호나이스는 캡슐 종류를 꾸준히 늘려 사용자들에게 커피 선택의 다양성을 제공할 계획이다.

신기술을 갖춘 신제품들도 잇따라 출시되고 있다. 코웨이는 최근 개인별 맞춤 사용 환경을 설정할 수 있는 '메모리 기능'으로 편의성을 강화한 '프라임 비데'를 선보였다. 선호하는 수압, 온도, 노즐 위치 등 세부 옵션을 최대 2개까지 저장해 버튼 한 번으로 간단하게 사용 가능하다. 또 어린이 체형에 최적화된 노즐 위치 및 수압, 수온을 제공하는 '어린이 기능'이 적용됐다.

이 제품은 필터부터 노즐, 커버까지 위생에 신경을 썼다. 물 속 오염물질을 10마이크로미터(㎛)까지 제거하는 프리마이크로필터가 탑재됐다. 노즐은 오염에 강한 스테인리스를 적용했다. 세균 번식을 억제하는 항균 변좌를 적용해 청결한 상태를 유지할 수 있다.

해피콜은 분쇄 성능이 크게 향상된 초고속 블렌더 '엑슬림퀀텀'을 출시했다. 기존 제품보다 더 커진 모터를 장착해 힘과 안정성이 향상됐다. '엑슬림' 시리즈 가운데 최고 사양인 3만2000RPM으로 1초에 533회 회전하며 단단한 재료도 순식간에 갈아낸다. 또 촘촘한 8중 톱니 칼날 구조의 '샤크 블레이드'를 탑재했다.

이 제품은 슬러시, 무른 과일, 단단한 과일, 셰프 모드, 분쇄, 세척 등 기존 엑슬림의 6가지 자동 메뉴 모드에 50초 동안 최대 출력으로 빠르고 강력하게 블렌딩하는 쾌속 모드가 추가됐다. 실리콘 소음 저감 패드가 달린 전용 커버도 갖췄다.

박소연 해피콜 대표는 "다음 시대를 여는 비약적 발전을 뜻하는 용어인 퀀텀 점프에서 따온 이름처럼 '엑슬림퀀텀'은 성능과 디자인 등 모든 면에서 대폭 업그레이드됐다"며 "코로나19 시대 속 집밥 생활을 이어 나가는 소비자에게 편리함으로 기여하는 제품이 되길 바란다"고 말했다.

김대섭 기자 joas11@asiae.co.kr