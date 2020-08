전남소방 ‘벌 쏘임 안전사고’ 주의 당부

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남소방본부(본부장 마재윤)가 무더위가 한창인 8~9월 ‘벌 쏘임 안전사고 주의’를 당부했다.

28일 전남소방본부에 따르면 도내 벌 쏘임 사고로 병원으로 이송된 건수는 올해 8월 기준 178건이 발생했다.

전남소방은 벌집제거를 위해 3296건 출동했다.

올해는 특히 긴 장마 이후 급격한 기온 상승으로 관련 신고가 증가할 것으로 예상됨에 따라 특별한 안전관리 대책이 필요하다.

지난 13일 ‘벌 쏘임 사고 주의보’가 전국에 발령됐다.

벌 쏘임 사고가 주 300건 이상 또는 벌집 제거 출동이 주 7000건 이상 2주 연속 발생 또는 예상될 때 발령된다.

이에 전남소방은 벌 쏘임 피해를 예방하기 위해 예방법과 대처법을 홍보했다.

벌을 유인할 수 있는 향수나 화장품과 밝은 색상의 의복을 피하고, 벌이 가까이 접근할 경우 벌이 놀라지 않도록 주의하면서 조심스럽게 피하거나 제자리에서 움직이지 말고 낮은 자세로 엎드려야 한다.

벌에 쏘였을 경우 알레르기로 인한 과민성 쇼크 등이 발생할 수 있으므로 적절한 방법으로 신속히 벌침을 제거하고 1시간 이내에 병원을 방문해 전문 치료 등을 받아야 한다.

마재윤 본부장은 “무더위 벌들의 활동증가와 벌초 등 야외활동로 벌 쏘임 사고의 증가가 예상된다”며 “피해예방을 위한 각별한 주의를 부탁하고 벌집을 발견하게 되면 스스로 제거하려 하지 말고 119에 신고해 달라”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr