“목욕탕에도 100만원씩 풀어라” 부산 기장군수 ‘통큰’ 지원

오규석 군수 “영업중단시켜놓고 생계대책은 왜 안세워주나”

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] “목욕탕에도 긴급 재난지원금 100만원 풀어라.”

부산 기장군은 28일 군수의 긴급 지시로 부산시 집합금지 행정명령으로 29일 0시부터 9월 6일까지 영업 중단되는 관내 목욕장 24곳에 대해 긴급 재난지원금 100만원씩을 신속하게 지급하는 방안을 추진 중이다.

코로나19 지역 감염이 사상구와 해운대구 등 목욕시설에서 확산하면서 부산시는 28일 목욕장 대상으로 집합금지 행정명령을 발령했다.

기장군은 영업을 중단시켜놓고 생계 지원을 못 받는 이들 사업주에 대해서도 긴급히 지원 대책을 내놓은 것이다.

기장군 관내 목욕장 시설로는 목욕탕, 사우나 등 총 24개소가 해당된다.

오규석 기장군수는 “토요일과 일요일은 물론 매일 밤 부산시의 행정명령으로 영업중단된 관내 고위험시설 사업장을 현장 점검했다. 사업주들은 전기세, 월세조차 낼 돈이 없다며 절박한 심정으로 도와달라고 호소했다”며 긴급 재난지원금 지원 배경을 설명했다.

오 군수는 “부산시와 중앙정부에서도 이들에 대한 생계지원 대책을 조속히 마련해야 한다”고 강조했다.

이어 “이번에 부산시 집합금지 행정명령으로 추가 지정된 목욕탕 등 사업주에게도 생계 대책이 조속히 마련돼야 한다”며, “1분 1초가 급한 만큼 9월 1일부터 당장 지급될 수 있도록 하라”고 지시했다.

지난 25일 기장군은 노래연습장, PC방, 유흥주점 등 부산시의 행정명령으로 영업 중단된 관내 172개소 고위험시설을 대상으로 각 사업장당 긴급 재난지원금 100만원을 지급할 것을 긴급 결정했다.

기장군은 지난 27일부터 고위험시설로 영업중단된 사업주의 긴급 재난지원금 신청을 받아 28일 현재 78개소의 신청을 받았으며 이들에 대해 차례로 지급을 진행하고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr