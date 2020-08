부산항 입항 러시아 선박에서 ‘러 선원’ 1명 또 확진

감천항 7부두 정박 원양어선 올라푸슨호 선원 코로나 19 양성

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 감천항에 입항한 러시아 선박에서 또 러시아 선원 1명이 코로나19 확진 판정을 받았다.

28일 부산 국립검역소 등에 따르면 부산 감천항 7부두에 정박한 러시아 원양어선 올라푸슨호(1593t) 선원 1명이 코로나 19 양성 판정을 받았다.

러시아 자루비노에서 출발한 올라푸슨호는 지난 27일 부산 감천항에 입항했으며 러시아 선원 20명이 승선한 것으로 알려졌다.

확진된 러시아 선원은 부산의료원으로 이송돼 치료를 받고 있다. 코로나19 검사에서 음성으로 나온 나머지 선원들은 선내에 격리조치했다.

이로써 지난 6월부터 부산에 정박한 러시아 선박 11척에서 모두 98명의 확진자가 나왔다.

