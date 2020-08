전남도교육청 ‘내년 수능 세부 시행계획’ 온라인 안내

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 2021학년도 대학수학능력시험 응시원서 접수를 앞두고 ‘수능 세부시행계획’을 온라인으로 안내한다고 28일 밝혔다.

도교육청은 당초 지난 27일과 28일 동부권과 서부권으로 나눠 설명회를 개최할 예정이었으나 코로나19 위기로 취소하고, 수능 시행 관련 중요사항을 담은 동영상 3편을 제작해 온라인을 통해 안내하는 것으로 대체했다.

전남도교육청 홈페이지와 유튜브 채널에 탑재한 동영상에는 2021학년도 대학수학능력시험 응시원서 작성 및 접수 방법, 응시원서 접수 시스템 사용법, 응시원서 접수 시 유의사항 등이 담겼다.

올해 수능 원서 작성과 접수 및 변경은 내달 3일부터 18일까지 토요일과 공휴일을 제외한 12일 간 업무시간에 진행된다.

졸업예정자는 재학 중인 학교에서, 졸업자는 출신 고등학교 또는 주소지 관할 시험지구교육지원청에서, 검정고시 합격자와 기타학력 인정자는 현재 주소지 관할 시험지구교육지원청에서 응시원서를 접수할 수 있다.

전남의 주소지 관할 시험지구 교육지원청은 목포, 여수, 순천, 나주, 광양, 담양, 해남 등 7곳이다.

수험생은 원서 접수 시 응시원서 1통, 여권용 규격 사진 2매, 본인 확인을 위한 신분증을 지참해야 하며 응시 영역에 따라 응시수수료를 납부해야 한다.

위경종 중등교육과장은 “이번 온라인 설명회를 통해 수험생들과 선생님들이 수능 응시원서 작성과 접수 방법을 잘 이해하고 관련 업무를 처리하는 데 도움이 되기를 기대한다”고 말했다.

