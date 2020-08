[아시아경제 이민지 기자] 팍스넷 팍스넷 038160 | 코스닥 증권정보 현재가 862 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 862 2020.08.28 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-27일[e공시 눈에 띄네]코스닥-3일팍스넷, 100억원 규모 3자배정 유상증자 철회 close 은 한창희 외 3명의 신청인이 서울중앙지법원에 직무집행정지가처분신청 소송을 제기했다고 28일 공시했다.

회사 측은 “소송대리인을 통해 법적 절차에 따르 대응할 예정이다”고 밝혔다.

