코닉글로리, JOY FRIENDS로 최대주주 변경

코닉글로리 코닉글로리 094860 | 코스닥 증권정보 현재가 2,905 전일대비 235 등락률 +8.80% 거래량 2,919,894 전일가 2,670 2020.08.28 15:30 장마감 관련기사 코닉글로리, 보안주(정보) 테마 상승세에 8.33% ↑“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”코닉글로리, 리지앙 대표 체제로 변경 close 는 조명제 외 2인에서 JOY FRIENDS PTE. LTD.로 최대주주가 변경됐다고 28일 공시했다. JOY FRIENDS PTE. LTD.의 소유주식 수는 240만8740주로 지분 비율은 4.76%에 달한다.

회사측은 “경영권 확보를 위해 지분을 인수했으며 주식 양수도 계약 종결로 최대주주가 변경됐다”고 말했다. JOY FRIENDS PTE. LTD.는 싱가포르기업으로 최대주주로 STONEHOUSE PTE.LTD.를 두고 있다.

