아베 "후임결정 때까지 재임"...자민당, 9월 총재선거 실시

총재선거 직후 총선실시...큰 변동 없는 한 총재가 총리될듯

이시바 시게루 자민당 전 간사장이 여론조사는 높지만...당내 입지 작아

스가 요시히데 관방장관도 급부상...자민당 간사장 "소임 감당할 인재"

[아시아경제 이현우 기자] 아베신조 일본 총리가 28일 지병을 이유로 돌연 사의를 표명하고 후임자가 결정될 때까지 총리직을 유지하겠다 밝히면서 자민당 내 '포스트 아베' 선출 움직임이 급히 진행될 것으로 전망된다. 자민당에서는 내달 총재선거를 실시하고 신임 총재가 선출되는 즉시 총선을 실시할 것으로 관측되고 있다.

28일 니혼게이자이신문은 자민당이 9월 아베총리의 후임으로 신임 총재를 뽑는 선거를 실시하고, 총재 선출 직후 총선을 실시할 계획이라고 보도했다. 앞서 아베신조 일본총리는 이날 지병 악화를 이유로 사임의사를 굳혔으며, 오후 5시 기자회견을 통해 자신의 거취와 입장을 밝힐 계획이다. 아베총리는 후임자가 결정될 때까지 총리직을 유지할 것으로 알려졌다.

의원 내각제를 채택하고 있는 일본은 다수당 총재가 중의원 투표로 결정되는 총리를 맡게 되므로 자민당 총재 선거에서 신임총재로 선출될 인물이 아베 총리의 후임자가 될 것으로 전망된다. 이에따라 자민당 내 포스트 아베 유력주자로 불리던 인물들의 행보에 관심이 쏠리고 있다. 포스트 아베 후보로 가장 유력한 인물들로는 이시바 시게루 전 자민당 간사장과 기시다 후미오 자민당 정조회장, 스가 요시히데 관방장관 등이 거론돼왔다.

이중 아베 총리의 정치적 라이벌로 손꼽히는 이시바 전 간사장은 앞서 포스트 아베 여론조사에서 선두를 달리던 인물로 알려졌다. 그러나 자민당 내 최대 계파인 호소다파의 수장인 아베총리와 두번째로 큰 계파인 아소파의 수장인 아소 다로 부총리 겸 재무상과 모두 사이가 좋지 않아 자민당 총재자리를 차지하긴 어려울 것으로 관측되고 있다.

앞서 일본 최대 주간지 슈칸분슌은은 전날 아베 총리가 사임하면 자민당은 일본 참의원과 중의원 총회를 통해 새로운 총재를 선출하는 시나리오가 부상하고 있다고 보도했다. 자민당 규칙에는 당 총재가 임기 중 사퇴하면 원칙적으로 참의원과 중의원, 당원이 참여하는 투표로 새로 총재를 선출하나 긴급을 요하는 경우 당 대회를 열지 않고 양원 총회로만 새 총재를 선출할 수 있다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산이라는 긴급 사태를 이유로 양회 총회만으로 새 총재를 선출하면 이시바 전 간사장의 선출 가능성은 더욱 작아질 것으로 관측되며 기시다 정조회장에게는 유리할 것으로 전망된다. 아베 총리가 후계자로 점찍은 것으로 알려진 기사다 정조회장은 여론조사에서는 이시바 전 간사장보다 선호도가 낮은 것이 단점으로 지적돼왔다.

최근 아베정권 내 2인자라 불리는 스가 관방장관도 유력한 후임자로 부상하고 있다고 일본 언론들은 보도하고 있다. 슈칸분슌 등 일본 언론들은 그가 아베 총리의 자민당 총재 만료 임기인 내년 9월까지 '코로나 대응 잠정 정권'을 이끌 가능성도 제기했다.

교도통신은 자민당 내 2인자인 니카이 도시히로 자민당 간사장도 일본 민영 방송 TBS에 출연해 스가 관방장관이 포스트 아베 유력 후보라는 인식을 드러냈다고 전했다. 니카이 간사장은 리더로서 스가 관방장관의 자질을 묻자, "훌륭하다"며 "충분히 소임을 감당할 수 있는 인재"라고 평가했다.

