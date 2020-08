정부가 고발한 업무 미복귀 의사 10명, 서울경찰청에서 수사

[아시아경제 이관주 기자] 보건당국의 업무개시명령에 불응해 고발된 의사 10명에 대해 서울지방경찰청 지능범죄수사대(지수대)가 수사에 나선다.

28일 경찰에 따르면 이날 보건복지부의 고발장을 접수한 서울청은 지수대에 사건을 배당할 계획이다.

이날 정부는 의대 정원 확대 등에 반발해 무기한 집단휴진에 들어간 전공의·전임의에게 전날 내려진 업무개시명령 이행 여부를 확인하고 응급실 업무에 복귀하지 않은 3개 병원 10명을 경찰에 고발했다.

송민헌 경찰청 차장은 이날 오전 브리핑에서 "집단행위 주도 등 중대한 불법행위에 대해서는 지방경찰청 지능범죄수사대 등에서 집중 수사해 법적 책임을 반드시 묻겠다"며 "보건당국으로부터 관련 고발장이 접수되면 최대한 신속하고 엄정하게 수사해 국민의 안전과 우리 사회의 신뢰를 지켜 나가겠다"고 밝혔다.

