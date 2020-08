"네오위즈, 웹보드 규제 완화·다수 신작 출시...실적 성장 기대"

[아시아경제 박지환 기자] 신한금융투자는 29일 네오위즈에 대해 캐시카우인 웹보드 부문의 규제 완화 효과와 함께 다수의 신작 출시로 해외 매출 부문도 성장하고 있다며 투자의견 '매수'와 목표주가 4만2000원을 유지했다.

이문종 신한금융투자 연구원은 "3분기 웹보드 매출은 341억원으로 전분기 대비 3.7% 상승할 것"이라며 "4월 말 웹보드 규제 완화 이후 5~8월간 월매출은 높은 레벨이 그대로 유지되고 있다"고 분석했다.

통상적으로 추석 성수기에 한 단계 레벨업된 매출이 발생하고 4분기는 연말 성수기 효과가 나타나는 만큼 연중 분기 대비 매출 성장이 지속될 것이란 전망이다.

인수한 지적재산권(IP)인 AVA(PC FPS)가 7월 대만지역에 출시했으며 8월 드루와던전 일본출시에 이어 9~10월에 걸쳐 로스트아크(PC MMORPG, 일본 퍼블리싱), 블레스 언리쉬드(PS4, 아시아 제외 글로벌), 여신풍폭(모바일, 블레스IP, 중국) 등이 출시될 전망이다.

내년 영업이익은 전년 동기 대비 28% 성장한 867억원으로 전망했다. 이문종 연구원은 "웹보드 규제완화의 온기가 반영되며 웹보드 매출이 8.6% 성장하는 가운데 신작 기여는 물론 해외 매출도 19.5% 증가할 것으로 보인다"고 내다봤다.

그는 "PC버전의 블레스가 자체 퍼블리싱으로 출시되며 크래프톤의 기대작 엘리온의 일본 퍼블리싱이 내년 하반기 예정돼 있다"며 "호실적에도 차익 실현에 따라 주가가 하락한 상황으로 매수 적기로 판단된다"고 덧붙였다.

