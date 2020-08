8월 서울 확진자 22% 경로 미확인…방역 무력화 '깜깜이' 증가 (상보)

[아시아경제 김슬기 인턴기자] 서울에서 감염 경로를 알 수 없는 이른바 '깜깜이' 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 계속 늘어나 8월에는 5명 중 1명 이상이 '감염 경로 확인 중' 환자로 분류됐다.

28일 서울시의 확진자 집계표에 따르면 이달 1∼26일 발생한 서울 확진자 1천783명 중 22.0%인 392명은 감염 경로가 파악되지 않았다.

집계표에서 감염 경로 미확인 환자를 일컫는 '확인 중' 환자의 비율은 5월까지 대체로 10% 이하를 유지했지만 6월부터 늘어나기 시작했다.

이들의 비율은 1월 0%, 2월 13.8%, 3월 7.2%, 4월 5.7%, 5월 5.3%였다.

6월에는 16.3%로 전월 대비 3배 가까이 높아졌고 7월에는 16.0%로 전달과 비슷한 수준을 유지했다.

1∼8월 전체로 보면 총 환자 누계 3천386명에 경로 미확인 환자 572명으로 비율은 16.9%다.

'깜깜이' 환자가 급증하면서 방역 당국이 수립한 '고위험 집단 포착과 집중적 검사를 통한 확진자 확인 및 신속한 격리' 방침의 효과가 떨어지는 상황이 되고 있다.

서울시 방역 당국은 최근 확진자 급증이 사랑제일교회와 광화문 집회 때문이라고 보고 있다.

박유미 방역통제관은 지난 27일 브리핑에서 강력한 사회적 거리 두기 지침에도 확진자가 늘어나는 이유가 무엇이라고 보느냐는 질문에 "사랑제일교회와 광화문 집회 관련 확진자가 다수 발생했고, 그 영향으로 소규모 집단감염이 다발적으로 증가했다"라고 답했다.

그러면서 박 통제관은 "감염 경로를 확인 중인 확진자에 대해 동선 조사나 역학조사를 빨리하는 게 중요하다"라며 "역학조사반 인원을 확대해 신속하게 감염원을 찾아낼 것"이라고 말했다.

김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr