[아시아경제 이지은 기자] 홍준표 전 자유한국당 대표가 "3류 의사를 양산하는 의료 포퓰리즘에 저항하는 것은 의료인들의 당연한 권리"라며 전공의 파업을 지지했다.

홍 전 대표는 28일 페이스북에서 "의료계의 주장이 일리가 있다"며 이같이 말했다.

그는 "법조인 증원과는 달리 국민의 생명을 다루는 의사 증원은 막무가내로 밀어 부칠 것이 아니라 의료계의 의견을 충분히 경청하고 우수한 의료인력 확보를 위해 시행되어야 한다"며 "부동산 파탄 대책을 밀어 부치듯이 3류의사 양산 대책을 밀어 부치는 것은 180석만 믿는 무모한 결정"이라고 말했다.

