"혁신적인 기술에 고급스러운 외관까지."

캘러웨이골프가 X 포지드 스타 스모크 아이언(사진) 업그레이드 버전을 선보였다. 1피스 단조 모델로 200세트 한정판이다. 올 블랙 디자인과 스모크 PVD 마감 처리로 품격을 더욱 높였다. 어드레스 과정에서 눈부심을 감소시키는 동시에 샤프트와 그립 역시 블랙으로 처리해 세련된 느낌을 자아낸다. 탄소 정밀도는 높고, 불순물 함유량이 적은 연철 소재 'S20C'를 사용했다.

짜릿한 손맛이 출발점이다. 스트롱 로프트 설계로 놀라운 비거리를 구현한다. 기존 제품보다 헤드 크기를 키워 셋업부터 편안하다. 저중심 헤드 설계를 채용해 높은 탄도로 원하는 그린의 목표 지점에 공을 세울 수 있다. 4번부터 피칭웨지까지 7개로 구성했다. 구매 고객에게 매트 블랙 컬러 고급 스탠드백을 선물하는 이벤트를 진행한다. 자세한 내용은 홈페이지에 있다.