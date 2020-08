금융결제원, 소상공인공단과 온누리상품권 부정유통 대응 MOU

[아시아경제 김민영 기자] 금융결제원은 소상공인시장진흥공단과 온누리상품권 부정유통 대응체계 마련을 위한 업무협약을 체결했다고 27일 밝혔다.

업무협약식은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산을 방지하기 위해 온라인 화상회의 방식으로 진행했다.

금융결제원은 이번 업무협약을 통해 전통시장 및 상점가 등에서 온누리상품권 불법 매집과 환전 등 부정유통에 소상공인시장진흥공단이 선제적으로 대응할 수 있도록 관련 기술을 개발해 지원키로 했다.

협약의 주요내용으로는 부정유통 패턴 분석, 의심거래 조기 탐지, 실시간 수납정보 관리, 부정수납 검증 강화, 가맹점 관리체계 개편 등이다.

금융결제원은 이를 위해 우선 소상공인시장진흥공단과 협력해 부정거래 유형을 패턴화한 후 이를 토대로 의심거래를 탐지할 수 있는 방식을 다음 달까지 적용하기로 했다.

또한 2021년까지 지능형 분석방식을 적용해 보다 정교화된 이상거래 모니터링 기능을 구현하기로 하였다.

김학수 금융결제원장은 “데이터 분석 및 결합 전문조직을 갖춘 금융결제원이 지닌 빅데이터 분석 노하우가 상품권 부정유통을 근절하는 기반을 조성하는 데 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr