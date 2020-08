광양시 중마동, 도심 유휴지 4개소에 꽃밭 조성

약 12195㎡ 규모의 꽃밭 조성으로 도시미관 개선과 휴식공간 마련

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 광양시 중마동은 도시미관을 저해하는 도심 유휴지(활용되지 않은 토지)에 약 12195㎡ 규모의 꽃밭을 조성했다고 27일 밝혔다.

시는 올해 6월부터 시민들에게 아름다운 볼거리를 제공하기 위해 잡초와 각종 쓰레기 등이 방치된 유휴지 4개소에 코스모스, 국화, 비비추 등을 식재했다.

대형꽃밭이 조성된 유휴지는 △마동 1059(7055㎡, 대광1차아파트 뒤 공용주차장 부근) △중동 1361-6(4620㎡, 국민건강보험공단 광양구례지사 옆) 2개소이며, △중동 산18-1(320㎡. 마동 그라운드골프장 옆) △중동 1696(200㎡, 진아리채아파트 옆) 2개소에는 소형꽃밭이 조성됐다.

시는 조성된 꽃밭이 도시미관 개선뿐만 아니라 온실가스 저감과 강우 시 비점오염원 배출 감소, 비산먼지 발생 억제 등에 효과가 있을 것으로 기대하고 있다.

박순기 중마동장은 “앞으로도 계절별 꽃 식재를 지속적으로 추진해 도시미관을 개선하고 시민들에게 도심 속 휴식공간을 제공해 나가겠다”고 말했다.

