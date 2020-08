곡성군산림조합, 코로나19 확산 방지 앞장

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 곡성군산림조합은 최근 지속적인 코로나19 확산 조짐을 보이자 조합에서 운영하는 산림마트 내에 안면인식 비대면 체온측정기와 광촉매 에어샤워 방역 부스를 설치해 코로나19 확산 방지에 앞장서고 있다고 27일 밝혔다.

전국이 사회적 거리 두기 2단계로 격상된 상황에서 지난 24일 광촉매를 이용한 살균장치 특허기술이 탑재된 방역 부스를 산림마트 내에 설치해 마트 방문객들이 안전하게 마트를 이용할 수 있도록 했다.

안면인식 체온측정기는 비대면 체온측정을 하는 것은 물론 마스크 미착용자도 자동 인식돼 혹시나 발생할지 모르는 감염에도 즉각 대응할 수 있는 시스템이다.

이국섭 조합장은 “곡성군의 적극적인 코로나19 방역 의지와 발맞춰 곡성군산림조합은 형식적인 것에 그치지 않고 바로 행동함으로써 산림조합 조합원뿐만 아니라 곡성군민과 함께 코로나19를 이겨내겠다”고 의지를 밝혔다.

