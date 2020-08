정가은, SNS에 의미심장한 글… "아등바등 살아봤자 누군가의 가십으로"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 방송인 정가은이 SNS에 의미심장한 글을 남겼다.

정가은은 26일 인스타그램에 "혼자 아등바등 살아봤자 결국은 누군가의 가십으로..그냥 술안주거리처럼 타인의 인생을 씹어대고"라는 글과 함께 사진을 올렸다.

정가은은 "겨우겨우 버티고 살고 있는데 아무 생각 없이 남의 인생을 들쑤시고 잊으려고 애쓰고 살아봐도 내 의지와 상관없이 내 노력은 어느 순간 물거품이 되어버린다"고 말했다.

이어 "누군가를 상처를 주고 괴롭혀야 당신들이 살 수 있는 건가 그게 이 세상을 살아가는 방법인가"라고 덧붙였다.

사진 속에는 노란색 원피스를 입은 정가은의 모습이 담겼다.

한편, 정가은은 tvN '롤러코스터 리부트'에 출연하고 있다.

