[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 서해안에 북상 중인 태풍 ‘바비’의 영향권에 들어간 25일 목포시는 낭만포차 피해를 최소화하기 위해 청소 차량으로 방호벽을 설치했다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr