바닷물에 휩쓸린 동생, 초등학생 형이 구하러 뛰어들어

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 목포에서 초등학생 형제가 바닷물에 휩쓸린 뒤 해경에 구조됐다. 다만 7살 동생은 중태에 빠져 병원으로 이송됐다.

25일 목포해경에 따르면 이날 오후 1시43분께 전남 목포시 북항 노을공원 앞 해상에서 물놀이하던 초등학생 A(7)군이 바닷물에 휩쓸렸다.

A군의 친형 B(10)군이 동생을 구하려고 바다에 뛰어들었지만 B군까지 바닷물에 휩쓸려 버렸다.

행인의 신고를 받고 출동한 목포해경 경찰관이 급히 바다에 뛰어들어 형제를 구조했다.

구조 당시 A군은 의식과 맥박, 호흡이 없었지만 경찰관의 심폐소생술로 의식과 맥박을 다소 회복한 뒤 병원으로 이송됐다.

B군의 건강은 양호한 것으로 전해졌다.

해경은 A군 형제가 같은 초등학교에 다니는 친구 2명과 함께 샛길을 통해 바다에 접근해 물놀이하다 사고를 당한 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

