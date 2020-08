[아시아경제 이민지 기자] 에스디생명공학 에스디생명공학 217480 | 코스닥 증권정보 현재가 5,760 전일대비 610 등락률 +11.84% 거래량 941,879 전일가 5,150 2020.08.26 15:30 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제【특징주】 '우한 폐렴' 관련주, 제약·바이오 매수 시점 나왔다누적된 피로감, 내 계좌 방어 전략 close 은 유제놀 및 갈릭산을 유효성분으로 포함하는 항균 및 항진균 조성물 관련 특허권을 취득했다고 26일 공시했다.

회사 측은 “향후 화장품용 항균 원료로 활용이 가능할 뿐만 아니라 천연 유래 항균 및 항진균 효능을 바탕으로 식물유래 천연손소독제 제품의 성분으로 적용이 가능하다”며 “식물유래 천연 향균 소재를 이용한 식품 보존재 개발에도 응용할 수 있다”고 설명했다.

