현대모비스, 경기 평택에 세 번째 전기차 부품공장 짓는다

[아시아경제 우수연 기자]현대모비스가 충주·울산 공장에 이어 국내 세 번째로 경기도 평택에 친환경차 핵심부품 공장을 짓는다.

현대모비스는 26일 오후 경기도 수원시 경기도청에서 이재명 경기도지사, 정장선 평택시장, 박정국 현대모비스 사장 등이 참석한 가운데 공장 설립을 위한 투자협약을 체결했다고 밝혔다.

평택 신공장은 황해경제자유구역 내 평택 포승지구에 위치하며 부지는 1만6726㎡(약 5000평) 규모다. 현대모비스가 355억원을 투자해 오는 9월부터 착공에 돌입하며, 내년 하반기부터 평택공장에서 연간 15만대에 해당하는 전기차 전용 모듈부품을 양산할 예정이다.

현대모비스의 이번 평택공장 투자는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 등 예측 불가능한 글로벌 경영환경 속에서도 전기차 핵심부품 시장 선도를 이끌어 온 모비스의 미래차 대응 전략과 맞닿아 있다. 현대모비스는 선제적인 투자로 전동화 차량으로의 패러다임 전환에 대응하고 미래차 경쟁력도 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이로써 현대모비스는 평택, 충주, 울산을 잇는 3대 친환경차 핵심부품 생산거점을 구축하며 미래차 시장을 선도할 진용을 갖추게 됐다. 현대모비스는 친환경차 핵심부품 국산화와 대규모 양산 체계를 구축하기 위해 2013년 충주 전동화 핵심부품 전용공장을 시작으로 2018년에는 충주2공장, 지난해에는 울산에 전기차 핵심부품 전용공장 착공에 돌입한 바 있다.

이번 평택 신공장은 수도권에는 처음으로 들어서는 전기차 부품 공장이다. 또한 완성차 공장인 기아차 화성 공장과 거리가 약 13km에 불과할 정도로 물류 접근성도 확보했다.

현대모비스는 평택공장에서 전기차용 핵심부품(모터·인버터·감속기 등)을 통합한 PE모듈과 섀시모듈(전후륜 차량하체부품류)을 생산해 공급할 예정이다. PE모듈은 기존 내연차의 엔진역할을 담당하는 구동부품으로 전기차 전용 모델에 최적화된 핵심부품이며, 최근 차종 증가에 따라 수요가 급증하고 있다. 현대모비스는 우선 내년 15만대 생산능력을 확보하고 2026년까지 최대 30만대에 육박하는 PE모듈을 공급할 수 있도록 시설을 확대해 나갈 방침이다.

정정환 현대모비스 모듈BU 전무는 "글로벌 전기차 시장 확대에 따라 세그먼트별로 적용할 수 있는 유연한 생산체계와 최신 설비를 갖춰 업계 표준을 선도할 수 있는 스마트공장으로 육성해 나갈 것"이라고 설명했다.

전기차 핵심부품 생산에 필요한 연구개발 투자도 지속적으로 강화한다. 특히 자율주행과 전기차에 특화된 섀시모듈, 스마트캐빈(내장) 플랫폼 개발에 주력하고 있다. 앞서 현대모비스는 지난 상반기 올해 초 계획한 연구개발(R&D) 투자의 50% 정도를 집행했으며, 최근에는 경기도 의왕연구소를 전동화와 미래모듈사업에 특화된 연구개발 거점으로 육성하기 위해 3000억원의 투자 계획을 밝힌 바 있다.

