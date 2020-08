[아시아경제 이민지 기자] 유니슨 유니슨 018000 | 코스닥 증권정보 현재가 3,865 전일대비 735 등락률 +23.48% 거래량 45,688,856 전일가 3,130 2020.08.26 12:04 장중(20분지연) 관련기사 【전문가포착】 이시국에 꼭 매수해야하는 '언택트 관련주' 정보 제가 말씀드렸죠? 그래핀 아주 중요하다고! 지금입니다!정부에서 제대로 지원한다! ‘무료 공공 와이파이’ 전국 확대! close 은 윈앤피와 풍력발전용 타워 공급계약을 체결했다고 26일 공시했다. 계약금액은 162억원으로 최근 매출액 대비 21%에 해당한다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr