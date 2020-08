'위임통치설' 김정은 "태풍·코로나 피해 최소화하라" 존재감

노동당 제7기 제17차 정치국 확대회의 주재

"태풍으로 인한 인명·농작물 피해 최소화 중요"

북한 김정은 위원장이 노동당 정치국 회의를 열고 태풍과 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 관련 대책을 논의했다. '통치 스트레스'를 받던 김 위원장이 권력을 측근들에게 배분하며 '위임통치'를 하고 있다는 국가정보원의 보고가 나온 이후 첫 공식 행보다.

김 위원장은 지난 25일 당 중앙위원회 본부청사에서 제7기 제17차 정치국 확대회의를 열고 "태풍에 의한 인명 피해를 철저히 막고 농작물 피해를 최소화하는 것은 인민의 운명을 책임진 우리 당에 있어서 순간도 소홀히 할 수 없는 중차대한 문제"라고 말했다고 북한 관영매체 조선중앙통신이 26일 보도했다.

한반도를 향해 북상하고 있는 제8호 태풍 '바비'는 26∼27일 북한 전역에 영향을 미칠 것으로 예상되고 있다. 김 위원장은 "일군(꾼)들과 당원들과 근로자들속에 태풍피해방지사업의 중요성과 위기대응방법을 정확히 인식시키기 위한 선전공세를 집중적으로 벌리며, 인민경제 모든 부문에서 태풍 피해를 미리 막을 수 있게 즉시적인 대책들을 강구"할 것을 강조했다. 특히 "한 해 농사 결속을 잘하는가 못하는가 하는 중요한 사업"이라며 농작물 피해 최소화를 지시했다.

아울러 김 위원장은 "국가비상방역사업에서 나타나고 있는 일부 허점들에 대하여 자료적으로 통보"하면서 "방역 태세를 계속 보완 유지하고 일련의 결함들을 근원적으로 종식하기 위한 적극적인 대책을 전 당적, 전 사회적으로 강력히 강구하라"고 주문했다.

김 위원장은 올해 들어서만 2월과 4월, 6월, 7월과 8월 각 2회 등 모두 7차례 정치국 회의와 정무국 회의를 직접 주재하며 각종 위기에 발 빠르게 대응하고 있다.

대북제재 장기화 속에 경제난이 가중되고, 자연재해까지 겹치는 상황에서 흔들리는 민심을 다잡기 위한 행보로 풀이된다. 김 위원장은 지난 14일에도 당 정치국 회의에서 "(당이) 인민들 앞에 부끄럽지 않게" 민심의 기대에 부응해야 한다고도 강조했다. 황해도 수해현장을 직접 찾아서는 이례적으로 자기 몫의 예비양곡과 물자를 수재민들에게 제공하라고 지시하기도 했다.

이날 회의에는 당 중앙위원회 정무국 성원들과 정치국 위원, 후보위원들이 참석했으며 당 중앙위원회 부서 책임일꾼 및 기타 해당 부문 구성원들은 방청석에 앉았다.

노동당 기관지 노동신문이 공개한 사진을 보면 정치국 상무위원들인 최룡해 국무위원회 제1부위원장, 박봉주 국무위원회 부위원장, 리병철 당 중앙군사위원회 부위원장, 김덕훈 내각 총리가 지근거리에 착석했다. 당 정치국 위원들인 리일환·최휘·김영철·김형준 당 부위원장과 김수길 군 총정치국장도 눈에 띄었다. 방청석에는 현송월 당 선전선동부 부부장 등이 자리했다.

김 위원장은 정치국 확대회의에 이어 제7기 제5차 정무국회의를 곧바로 진행했다.

정무국회의에서는 내년 1월 제8차 당 대회 소집을 예고했던 이달 중순 전원회의 결정에 대한 실무적 문제들이 논의 석상에 올랐으며, 당대회 준비위원회를 조직하고 사업 체계와 분과, 소조들의 사업분담을 확정했다.

한편 국정원은 지난 20일 북한의 국정운영과 관련, 김 위원장이 동생인 김여정 북한 노동당 제1부부장 등 일부 측근들에게 권한을 이양하는 방식으로 위임통치를 하고 있다고 밝혔다. 이는 김 위원장의 '건강이상설'을 재확산시키는 계기가 됐고, 국정원이 부적절한 용어를 사용했다는 비판의 목소리가 나왔다.

이인영 통일부 장관은 25일 국회 외교통일위원회 출석해 "김 제1부부장이 2인자로서 위상을 확립해 전권을 행사한다고 해석하는 것은 무리가 있다"고 말했다. 그는 "1인 중심 통치체제에서 당 중심으로 북한 사회가 변화하는 기류"라며 "군, 경제, 대남관계 이런 부분에서 구체적 역할분담을 하고 책임성을 강화하는 정도의 문제"라고 했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr