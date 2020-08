골프존데카 골프버디 "가성비 갑"

"가을골프 특급 도우미."

골프존데카 골프버디의 거리측정기 'GB LASER 1S'와 'aim W10'이 인기다. 합리적인 가격으로 가을골프를 즐기려는 2030 신세대골퍼들에게 딱이다. GB LASER 1S는 특히 베스트셀링 레이저 모델로 유명하다. 불과 10만 원대 가격에 첨단 기능을 고루 갖추고 있다. 6배율 대물렌즈는 물론 졸트, 슬로프 보정 거리 기능까지 탑재했다. 사용 환경에 맞게 표준, 스캔, 핀 모드 등으로 작동한다.

최대 800m 거리를 쉽고 빠르게 측정할 수 있다. 미국에서 전년 대비 2배 넘는 판매율을 기록했다. aim W10은 한국 지형의 골프장에 필수인 슬로프 기능을 보유한 시계형이다. 얇은 두께(14.6mm)와 가벼운 무게(55g)로 휴대부터 간편하다. 1.3인치 풀 컬러 터치스크린은 야외에서 뛰어난 시인성을 자랑한다. 한 번 충전으로 45홀 연속 라운드가 가능하고, 전 세계 170여 개국 4만여개 코스를 담았다.