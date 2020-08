김경수 경남지사 “민관협력으로 빅데이터와 AI, 행정에 접목”

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 경상남도는 25일 도청에서 진은숙 NHN CTO를 초청해 'SW의 이해 ? 클라우드, AI, 그리고 빅데이터'라는 주제로 특강을 개최했다.

이날 개최된 '도정현안 정책 특강'은 책과 현장 강연을 함께 구성해 적시성 있는 도정현안 해결을 위해 각계 전문가의 강연을 듣는 자리로 도정정책의 방향을 점검하고 설정하기 위함이다.

김경수 도지사는 “빅데이터와 AI는 민관협력이 필요한 분야다” 며 “원활한 민관협력을 위해 관련 분야를 이해하는 데 강의가 도움이 될 것이다”고 말했다.

이어 김 지사는 지역혁신플랫폼 사업과 관련해 “NHN에서 적극적으로 제안하고 참여해서 좋은 모델을 만들어주었다”며 “NHN 김해에 데이터센터와 R&D 센터 설립해 도와 함께 할 수 있는 일이 많아질 것”이라고 밝혔다.

도청 관계자는 "다양한 분야 전문가를 초청해 도정현안 정책에 반영하고, 지속적인 도민의 요구와 사회변화에 대응할 것이다"라며 "다양한 정책 마련을 위해 협력과 소통의 자리가 됐다"고 전했다.

