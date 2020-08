[아시아경제 우수연 기자] 유진투자증권 유진투자증권 001200 | 코스피 증권정보 현재가 3,720 전일대비 220 등락률 +6.29% 거래량 1,293,850 전일가 3,500 2020.08.25 15:30 장마감 관련기사 유진투자증권, 멀티리자드형 스텝다운 ELS 공모【전문가추천】 앞으로 꾸준한 상승 예상되는 '반도체 관련주' 유진證, 소비자 보호 1등 증권사…"판매 프로세스 전산화 주효" close 은 계열사인 유진자산운용의 주주배정 유상증자에 참여하는 방식으로 50억원을 출자한다고 25일 공시했다.

출자 후 유진자산운용에 대한 유진투자증권의 지분율은 100%로 유지된다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr