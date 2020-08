[아시아경제 임철영 기자] 싱하이밍 주한 중국대사가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 연구 개발에 써달라며 국제백신연구소(IVI)에 2만달러를 기부했다.

25일 주한 중국대사관에 따르면 싱 대사는 IVI를 방문해 "주한 중국대사관을 대표해서 백신 연구개발 사업에 힘을 보태고자 한다"면서 "IVI와 교류를 심도있게 추진하겠다"고 밝혔다.

이에 제롬 김 백신연구소 사무총장은 기부에 감사의 뜻을 전하면서 "중국이 IVI 재정 지원 공여국이 돼 백신과 백신 연구 외교의 주요 협력 파트너가 되기를 요청한다"고 답변했다.

IVI는1997년에 설립돼 전염병 관련 백신과 항생제 내성 연구개발 등 활동을 하고 있다.

