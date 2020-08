"시험 거부 의대생, 정부는 구제 말라" 靑국민청원 20만 돌파

"시험 거부해도 추후에 정부가 구제해줄 거라 믿는 듯"

"방역 절체절명 순간에 국민 생명 볼모…집단이기주의"

문재인 대통령, 의협 파업에 "단호히 대응할 것" 강력 경고

정부의 의대 정원 확대정책에 반대하며 국가고시를 거부한 의과대학생들을 추후에 구제하지 말아야 한다는 취지의 청와대 국민청원 동의 건수가 20만을 넘어섰다. 20만건은 청와대가 청원에 공식 답변을 하는 기준이다.

25일 오전 10시 기준 청와대 국민청원 게시판에서 '국시 접수 취소한 의대생들에 대한 재접수 등 추후 구제를 반대합니다'라는 제목의 청원글은 동의 수 23만을 넘어섰다.

청원인은 의대생들의 시험 거부가 국민 생명을 볼모로 한 집단 이기주의이며, 향후 국가에서 자신들을 결국엔 구제해줄 것이라는 믿음을 갖고 벌이는 자기기만이라고 지적했다.

청원인은 "이번에 (의대생들이) 단체로 시험을 취소한 것은 결국 나라에서 어떠한 식으로든 구제해줄 것이라는 믿음이 있었기에 할 수 있었던 단체 행동"이라며 "실제로 국시를 취소했다는 의대생이 '혹시 몰라 국시 공부 중'이라는 말을 공공연히 하는 것으로 보아 구제될 것이라고 생각하는 듯하다"고 했다.

이어 "추후 구제, 또는 특별 재접수라는 방법으로 의사면허를 받게 된다면 그들은 국가 방역의 절체절명의 순간에 국민의 생명을 볼모로 총파업을 기획하는 현 전공의들보다 더한 집단 이기주의적 행태를 보일 것"이며 "그때마다 국민들은 질병 자체에 대한 불안함보다 더 큰 불안함을 느끼게 될 것"이라고 했다.

해당 청원 글은 21일 올라왔고 4일여만에 20만명을 돌파했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산 국면에서 의료계의 파업 움직임이 가시화하고, 예비 의사들마저 이에 적극 가담하고 나서자 여론의 시선은 곱지 않은 상태다.

이러한 상황을 반영한 듯, 문재인 대통령도 이례적인 강경 메시지를 내놨다. 문 대통령은 24일 주재한 수석·보좌관회의에서 대한의사협회(의협)를 중심으로 한 의료계 파업 움직임을 향해 "휴진, 휴업 등 위법한 집단적 실력 행사에 대해서는 단호하게 대응할 수밖에 없다"고 말했다. 문 대통령은 "대화로 해법을 찾자고 내민 정부의 손을 잡아달라"면서도 "국민의 생명을 담보로 하는 집단행동은 결코 지지받을 수 없을 것"고 거듭 경고했다.

한편 대한의사협회는 26일부터 28일까지 사흘간 전국의사 2차 총파업을 벌인다. 단 하루에 그쳤던 이달 7일 전공의 집단휴진이나 14일 전국의사 1차 파업 때와는 달리 의협의 이번 2차 집단휴진에는 모든 직역 의사들이 참여하고 기간도 긴 만큼 의료현장의 충격이 클 것으로 우려된다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr