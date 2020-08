중기 R&D 혁신제품 공공시장 진출 기회 확대

산업부·KIAT, 우수연구개발 혁신제품 기업 접수

3년간 수의계약 유효…올해 구매 목표 4000억

[아시아경제 문채석 기자]중소기업이 정부 지원으로 개발한 혁신적인 제품이 공공조달 시장에 보다 쉽게 진출할 길이 열린다.

한국산업기술진흥원(KIAT)은 '중기 우수연구개발(R&D) 혁신제품 지정제도'를 공고한다고 25일 밝혔다.

산업통상자원부 R&D 지원을 받아 만든 제품에 대해 공공기관과 수의계약을 허용하는 제도다. 접수기간은 이날부터 다음달 15일까지다.

이 제도는 지난해 말 도입됐다. 국내 중소기업의 초기 판로 지원, 혁신제품 도입을 통한 정부 서비스 개선을 하기 위해서다.

우수연구개발 혁신제품으로 지정돼 혁신장터에 등록되면 공공기관이 해당 제품을 구매할 때 수의계약을 할 수 있다. 수의계약 유효기간은 지정된 날로부터 3년간 유지된다.

또한 오는 10월 조달사업법 개정안이 시행되면 혁신제품을 구매한 책임자는 고의 중과실이 없으면 구매로 인한 손실에 대해 면책할 수 있게 된다.

KIAT 관계자는 "정부의 혁신구매목표제 도입으로 지방자치단체와 공공기관들이 물품구매액의 1%를 혁신제품 구매에 활용하게 돼 올해 연간 구매 목표는 4000억원에 이른다"며 "공공 판로 개척을 원하는 중소기업의 활발한 참여를 기대한다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr