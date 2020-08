'동학개미 덕에…' 자산운용사 2분기 순이익 전년比 46%↑

[아시아경제 구은모 기자] 올해 2분기 자산운용사들이 '동학 개미' 덕에 순이익이 크게 늘어난 것으로 나타났다. 개인 투자자들이 1분기 폭락했던 국내 증시를 끌어올리면서 자산운용사들의 순수익도 크게 늘어났기 때문이다.

25일 금융투자협회에 따르면 국내 10개 자산운용사(운용자산 규모 순)의 지난 2분기 순이익 합계는 1458억원으로 지난해 같은 기간보다 46.0% 증가했다.

10개사 모두 순이익이 증가한 가운데 7곳은 두 자릿수 증가율을 보였다. 지난 1분기 순이익 증가를 기록한 운용사는 4곳에 그쳤다.

회사별로 보면 삼성자산운용이 작년 동기 대비 33% 증가한 183억원의 순이익을 올렸다. 1분기에는 작년과 같은 수준(143억원)이었다.

미래에셋자산운용은 1분기에 이어 2분기에도 500억원 넘는 순이익을 기록했다. 2분기에 70% 가까이 증가한 744억원의 순이익을 냈다. 1분기(521억원 순이익)를 합쳐 상반기에만 이미 1000억원 넘게 벌어들였다.

KB자산운용과 한국투자신탁운용 순이익도 130억원과 109억원으로 작년 동기 대비 각각 23%, 26% 늘었다.

이익 성장률에서는 키움투자자산운용이 두드러졌다. 키움투자자산운용의 순이익은 지난해 2분기 24억원에서 올해 2분기 60억원으로 147% 증가했다. 지난 1분기에는 순이익이 39억원으로 18% 감소했다.

이들 운용사의 2분기 순이익이 늘어난 것은 동학 개미들의 활약으로 주가가 상승하면서 펀드순자산이 크게 증가했기 때문이다.

