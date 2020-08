삼광글라스, 글라스락 최대 75% 할인

[아시아경제 문혜원 기자] 삼광글라스는 네이버 쇼핑에서 오는 25일 하루 동안 ‘글라스락 브랜드데이’를 진행하고, 브랜드 최초 커머스 방송인 ‘네이버 쇼핑 라이브’ 방송을 실시한다고 24일 밝혔다.

브랜드데이 기획전에서는 올해 상반기에 인기가 높았던 제품들을 최대 75% 할인 판매한다. 집밥 생활이 확산되면서 올해 상반기 베스트셀러로 꼽힌 프리미엄 쿡웨어 ‘글라스락 델리스 프라이팬&웍 IH’를 9900원에 판매하고, 싱글족, 신혼부부 등 2인 가족이 한 끼 식사를 즐길 수 있는 ‘글라스락 한상차림 세트’도 특가 판매한다.

여름철 신선한 보관을 위해 꼭 필요한 유리 밀폐용기 아이템으로는 온라인 론칭 직후 히트상품으로 등극한 ‘글라스락 퍼플 에디션’ 2조 및 3조 세트는 최저가에 판매한다.

김치냉장고에 여러 종류의 김치를 필요한 양만큼 수납할 수 있고 색·냄새 배임 없이 위생적인 보관이 가능한 ‘글라스락 핸디형’ 제품 모음전도 실시한다.

같은 날 저녁 8시에는 ‘네이버 쇼핑 라이브’에서 글라스락 최초 커머스 방송을 실시한다. 라이브 방송은 ‘글라스락, 요리를 도와줘! 렌지쿡 용기’ 주제로 1시간 동안 진행되며 삼광글라스 직원들이 직접 출연해 제품을 소개하고 소비자들과 댓글을 통해 소통하는 시간을 가질 예정이다.

직원들이 직접 소개하고 판매할 제품은 ‘글라스락 렌지쿡 촉촉한 햇밥용기’ 2종으로 방송 중에만 구매 가능한 한정판 색상을 선보인다. 글라스락 렌지쿡은 BPA등 환경호르몬 걱정 없이 뚜껑까지 건강한 전자레인지용 유리 용기로 라이브 방송 구매 시 1+1 혜택을 제공한다. 또한 라이브 방송에 참여해 댓글 작성시 추첨을 통해 ‘글라스락 텀블락 옥타곤 텀블러’를 증정하고 구매고객 중 11명을 선정해 1명에게 30만원 상당 제주여행 상품권, 10명은 프리미엄 테이블웨어 브런치 세트를 증정한다.

