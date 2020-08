"국내 제조업 생산능력 2년 연속 감소…고용환경 악화 우려"

[아시아경제 이기민 기자] [아시아경제 이기민 기자] 국내 제조업 생산능력이 최근 부쩍 나빠지고 있어 고용 환경의 악화가 우려된다는 주장이 나왔다.

한국경제연구원은 1990년부터 작년까지 국내 제조업 생산능력지수를 분석한 결과 2017년 이후 2년 연속 감소한 것으로 나타났다고 24일 밝혔다. 제조업 생산능력지수란 설비, 인력, 노동시간 등 조업 환경이 정상적인 상태라고 가정했을 때 생산할 수 있는 최대 실적을 뜻한다.

제조업 생산능력지수의 연평균 증가율을 5년 단위로 비교하면 2016년부터 지난해까지 연평균 증가율은 0.7%로 역대 최저 수준이다. 1991년~2015년 연평균 증가율은 4.7%다.

한경연은 특히 고용 기여도가 상대적으로 높은 업종을 중심으로 생산능력지수 증가율이 둔화되고 있어 고용환경에 악영향을 끼칠 수 있다고 우려했다.

한경연에 따르면 2018년 생산액 기준 상위 10대 제조업 가운데 2015년 대비 지난해의 생산능력이 1% 이상 향상된 업종은 전자부품, 화학 등 5개로 나타났다. 고무·플라스틱, 금속가공 등 2개 업종은 생산능력이 1% 이상 하락했다. 생산능력이 2015년 수준을 유지한 업종은 자동차 및 트레일러, 기타 기계 및 장비 등 3개로 조사됐다. 상승형 5개 업종이 10개 업종 가운데 생산액 비중 55.1%를 차지했고, 정체형 3개 업종과 하락형 2개 업종의 비중은 각각 34.1%, 10.8%를 기록했다.

반면 고용 비중을 살펴보면 생산능력이 정체하거나 하락한 업종이 절반 이상을 차지하는 것으로 나타났다. 생산능력이 상승한 업종의 고용 비중이 39.7%, 정체형이 35.2%, 하락형이 25.1%로 정체·하락형 업종이 국내 고용의 절반 이상을 차지하는 것으로 나타났다.

또한 이들 업종의 일자리 해외 유출 등으로 인해 고용 환경이 악화될 수 있다고 우려했다. 한경연은 한국수출입은행의 2018 회계연도 현지법인 업종별 자료를 분석한 결과 10대 제조업 중 생산능력지수 하락폭이 8.5%로가장 컸던 금속가공제품의 해외 종업원 수가 2015년 대비 2018년 47.5% 증가한 1만4898명으로 나타났다. 이는 같은 기간 국내 고용인원 증가분(1만4957명)과 유사한 수준이다.

추광호 한경연 경제정책실장은 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인해 글로벌밸류체인(GVC)이 재편되면서 전 세계 각국이 리쇼어링(해외 진출 기업의 국내 복귀) 정책을 경쟁적으로 추진하고 있다”며 “우리나라도 노동시장 유연성 제고, 기업관련 규제 개선, 각종 투자 인센티브 제공 등을 통해 경쟁국 대비 제조업 경영환경의 비교우위를 확보해야 국내 기업의 유턴은 물론 해외 기업에 대한 적극적인 투자 유치를 통한 양질의 일자리 창출이 가능할 것”이라고 말했다.

