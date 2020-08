제주해경청, 연안 안전사고 위험예보 “주의보”로 격상

태풍 ‘바비’ 북상으로 인한 연안 안전사고 예방 철저 당부

[아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주지방해양경찰청(청장 김성종)은 제8호 태풍 ‘바비’의 북상으로 24일부터 기상특보 해제 시까지 연안 안전사고 위험예보를 “관심”단계에서 “주의보”단계로 격상 발령하고, 연안해역 사고 예방 활동을 강화한다고 밝혔다.

해경은 특정 시기에 기상악화 또는 자연재난 등 같은 유형의 안전사고가 반복·지속해서 발생할 우려가 있거나 발생하는 경우, 그 위험성을 국민에게 미리 알려 안전사고를 예방하기 위해 연안 안전사고 위험예보제를 시행하고 있다.

제주해경은 위험예보 기간 중 소속서 파·출장소 옥외 전광판, 홈페이지 등을 이용한 홍보와 관내 항·포구 및 위험구역 등 102개소를 중심으로 순찰 활동을 강화해 해양사고 예방에 총력을 다 할 방침이다.

제주해경청 관계자는“제8호 태풍 바비의 강도가 제주도에 많은 피해를 줄 수 있을 것으로 예상하는 만큼 피해를 최소화하기 위해서는 수시로 기상정보를 확인하고 안전수칙을 준수하는 등 국민 스스로가 태풍 대비에 철저히 해 주시길 바란다”고 당부했다.

