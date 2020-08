휴롬, 원액기 1000만대 돌파…최대 47% 할인 행사

80개국 진출 판매

고객 감사 이벤트

[아시아경제 김대섭 기자] 휴롬은 원액기 1000만대 판매를 기념해 '천만 위크' 기획전을 실시한다고 24일 밝혔다.

이번 기획전은 휴롬이 원액기를 세계 최초로 출시한 2008년부터 2020년까지 전 세계 80개국에서 누적 판매량이 1000만대를 돌파함에 따라 마련됐다.

휴롬은 소비자들에게 감사의 마음을 전하기 위해 오는 31일까지 공식쇼핑몰 '휴롬샵'과 네이버 브랜드 스토어에서 원액기, 슈퍼스팀팟, 티마스터 등을 최대 47% 할인 및 선착순 한정특가로 판매한다.

기획전을 통해 제품을 구매한 고객 대상으로 사은품도 증정한다. 휴롬이지 또는 휴롬디바S를 구매한 고객 중 하루 1명을 추첨해 총 8명에게 50만원 상당의 슈퍼스팀팟 풀 패키지를 준다.

자세한 내용은 휴롬 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

김재원 휴롬 대표는 "앞으로도 휴롬은 전 세계 소비자들이 건강한 식생활을 영위할 수 있도록 혁신적인 제품들을 선보이고자 노력하겠다"고 말했다.

김대섭 기자 joas11@asiae.co.kr