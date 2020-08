분양가상한제 회피 분양 마무리…'더 센 로또'에 쏠리는 눈

[아시아경제 김유리 기자] 민간택지 분양가상한제를 피한 막차분양이 사실상 마무리되면서 분양 시장이 소강상태에 접어들었다. 주요 재개발ㆍ재건축 조합과 건설사들이 상한제 시행에 따른 분양가 책정과 시기를 둘러싸고 눈치보기에 들어갔기 때문이다. 다만 수요자들 사이에서는 상한제가 적용된 '더 센 로또'에 대한 기대감이 커지고 있다.

24일 부동산114에 따르면 이달 마지막 주 전국에서 공급되는 아파트는 7개 단지 3925가구(일반분양 3477가구)에 그친다. 3주 사이 분양물량(총 가구수 기준)이 2만1000여가구→1만1000여가구→3925가구로 뚜렷한 감소세다. 지난달 29일 분양가상한제가 본격적으로 시행되기 직전에 입주자모집공고를 신청한 단지들의 막차 분양 물량이 소진된 데 따른 결과다.

업계에선 상한제가 적용되면 일반분양가가 주택도시보증공사(HUG) 고분양가 심사 가격보다 더 낮아질 것으로 보고 있다. 가뜩이나 시세대비 많게는 50% 가까이 저렴한 가격에 나오고 있는 일반분양가가 더 내려가는 셈이다.

연말까지 공급되는 단지들에는 서울 강남권을 포함해 수도권 요지의 대단지가 상당수 포함돼 있다. 강남권에서는 강동구 둔촌동 주공(1만2032가구), 서초구 반포동 래미안원베일리(2990가구)가 가장 눈길을 끈다. 두 단지 모두 이미 상한제 시행 이전에 입주자모집공고승인 신청을 했지만 조합측은 상한제 적용에 따른 분양가와 비교한 후 일반분양에 나선다는 계획이다. HUG와의 분양가 갈등 후 분양방식을 놓고 의견이 갈렸던 둔촌주공은 조합원에게 가장 유리한 방식으로 분양 방식과 일정을 다시 조율한다는 방침이다. 래미안원베일리 역시 조합원 분양가보다 낮은 일반분양가 통보에 후분양 가능성을 열어두고 있는 상태다. 다만 어느 가격이든 시세의 절반 수준에서 크게 벗어나지는 않는 수준에서 분양가가 책정될 것이라는 게 업계의 전망이다.

서초구 방배동 아크로파크브릿지(1131가구), 동대문구 이문동 이문1구역 래미안(2904가구) 역시 연내 공급 예정 단지에 이름을 올리고 있어서 수요자들이 대거 몰릴 전망이다. 경기권에서는 광명2R구역재개발이 3344가구의 대단지여서 관심을 모은다.

분양가상한제 시행 직전 막차 물량의 청약 경쟁률과 당첨 가점은 고공행진을 이어갔다. 서울 은평구 'DMC SK뷰 아이파크 포레(수색13구역 재개발)'의 1순위 청약 평균 경쟁률은 340.3대 1로 전산으로 청약을 받기 시작한 이래 서울에서 분양한 단지 가운데 최고 경쟁률을 나타냈다. 이에 앞서 168대 1을 기록했던 대치 푸르지오 써밋은 당첨 가점이 평균 65.9점에 달했다. 한국감정원에 따르면 100가구 이상 서울 민영아파트의 1순위 청약 당첨 가점 커트라인 평균은 올 2분기 57.7점이었다. 지난해 2분기(42.9점)에 비해 14.8점 오른 점수다.

업계에선 올 하반기 남은 청약에선 이같은 현상이 심화될 것으로 보고 있다. 분양가상한제에 따라 분양가가 HUG 고분양가 심사 대비 5~10% 낮아질 것으로 기대되는 데다 내년 2월부터는 분양가상한제가 적용되는 민간 아파트 당첨자에게 최대 5년의 실거주 의무가 부여되기 때문이다. 함영진 직방 빅데이터랩장은 "주요 지역 청약을 중심으로 수요자가 쏠리는 양극화 현상이 발생할 것"이라고 말했다.

