'서울촌놈' 역술인 "박세리와 김준호? 좋은 궁합이다"…박세리 반응은?

[아시아경제 김정호 기자] '서울촌놈'에서 박세리, 한다감, 김준호가 출연했다.

23일 오후 방송된 tvN '서울촌놈'에서는 박세리 한다감 김준호와 함께 대전광역시를 여행하는 모습이 공개됐다.

이날 한다감은 박세리에게 "TV보면서 느낀 건데 진짜 여성스러운 것 같다"라고 말문을 열었다. 이에 박세리는 "깔끔한 걸 좋아한다. 식물 키우는 일이 쉬운 일은 아니다"라고 대답했다.

그때 김준호가 도착했고 한다감이 어렸을 때 인기가 많았다고 이야기했다. 세 사람이 이야기를 나누던 중 이승기과 차태현이 등장했다.

이승기는 대전에 대해 "엑스포에 온 적 있다. 그때 저는 한빛탑만 있고 나머지가 공터였다"고 전했다. 이에 박세리와 한다감이 "아닌데. 놀이동산도 있었는데"라고 말해 웃음을 자아냈다.

당황한 이승기는 "저기 한빛탑 올라가면 유리로 되어 있지 않냐. 거기서 내려다 봤다"라고 밝혔다. 이를 들은 박세리와 한다감은 "우리는 저기 안 올라갔어"라고 대답해 주변에 웃음을 안겼다.

아울러 박세리는 "대전 사람하고 친해지기 어렵다"고 전했고 한다감 역시 "마음을 여는데 오래 걸린다. 조금 지켜보는 스타일이다"라고 설명했다.

이승기는 "대전을 간다고 하니까 지인이 도대체 어디를 갈지 궁금하다. 갈 때가 있나라고 하더라"고 말했다.

이에 제작진도 "대전=노잼이라고 한다. 검색어에 있다"고 설명했다. 이를 들은 차태현이 "정말?"이라며 놀란 뒤 검색해보며 "진짜네"라고 말했다.

이후 박세리가 추천하는 백숙&오리 백숙집으로 향했고 김준호는 시원시원하게 말하는 박세리에게 "대전 사람 같지 않아"라고 말했다.

그러자 박세리는 "나 왜. 완전 토박이야"라고 대답했다. 두 사람의 티격태격하는 모습에 이승기는 "오늘 두 분 친해지셨으면 좋겠다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

이날 제작진은 역술인을 초청해 사주를 보기로 했다. 역술인은 김준호가 앞으로 잘 될 것이며, 대신 언행을 조심해야 한다고 풀이했다.

이를 들은 김준호는 "앞으로 내기 안하고 골프할 때도 얼굴에 낙서하기로 하겠다"고 말해 웃음을 자아냈다.

또한 김준호는 나무가 보이는 곳이 적합하다는 역술인의 말에 "전 물이 좋다"라고 했다. 역술인가 김준호가 물에 사는게 "재수 없다"라고 하자 김준호는 "저번 달에 강 보이는 곳으로 일부러 이사갔다. 빨리 취소해라"라고 말해 웃음을 안겼다.

더불어 역술인은 박세리와 김준호의 궁합을 봤다. 이후 역술인은 두 사람에 대해 "아주 잘 맞다"고 말했다. 박세리는 떨떠름한 표정을 지었다.

이후 한다감이 추천한 대전의 쇼핑센터를 방문했다. 한다감은 백화점과는 또 다른 재미를 느낄 수 있다고 설명했다. 또 유행하는 패션 아이템을 알 수 있는 곳이라고 말했다.

현재 대전에 거주 중인 박세리도 자주 오는 듯 단골집이 있다고 언급했다. 박세리 단골집 사장님은 "미국에 있을 때도 바지를 사 갔다"며 단골임을 증명했다. 박세리는 제작진 찬스로 단골집에서 쇼핑을 해 훈훈함을 자아냈다.

