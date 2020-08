'집사부일체' 김희선-차은우, 얼굴 천재들의 첫 만남...김희선 "시청률 50% 넘는 드라마 많다"

[아시아경제 강혜수 기자] 23일 오후 방송된 SBS '집사부일체'에 김희선이 일일사부로 출연했다.

이날 멤버들은 김희선이 일일사부로 등장하자 놀라움을 금치 못했다. 멤버들이 출연 이유를 묻자, 김희선은 "솔직해지기 전이냐 후냐"고 물었다. 이어 김희선은 '집사부일체' 팬이라면서, 바로 "드라마 홍보때문에 나왔다"고 진짜 이유를 밝혀 멤버들에게 웃음을 안겼다.

차은우가 김희선에게 "처음 뵙겠습니다"라고 인사하자, 김희선은 "얼굴 천재분?"이라고 말했다. 차은우가 "원조시잖아요"라고 하자 김희선은 "사실 얼굴천재다 원조다 하는데 우리입으로 말한 적 없지 않냐"며 차은우와 둘 만의 대화를 가져 멤버들을 소외시켰다. 두 사람을 본 이승기는 "나도 그 우리에 들어가고 싶다"고 말해 멤버들을 폭소케했다.

차은우는 "사실 선배님에 대해 잘 몰랐는데, 지드래곤의 '크레용' 가사때문에 알게 됐다고 털어놨다. 그러자 김희선은 "그 김희선이다"라고 인정했다.

또 '태혜지'(김태희-송혜교-전지현)보다 앞선 원조 미녀였다는 언급이 나오자, 신성록은 "우리때는 그런 거 없었고 그냥 김희선이었다"고 극찬했다. 이에 김희선은 "난 정말 성형 안했다"고 강조했다.

특히 김희선 신드롬을 일으켰던 드라마 '토마토'가 시청률 50%로 종영했다는 말에 이승기가 "근데 50% 넘은 드라마 몇 개 더있지 않냐"고 지적했다. 이에 김희선이 "어후, 많죠"라고 말해 멤버들의 감탄을 샀다.

SBS 예능프로그램 '집사부일체'는 매주 일요일 오후 6시 30분에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr