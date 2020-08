경기도, 부동산 거래 거짓신고 의심자 '시·군 합동 특별조사'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 다음 달부터 오는 11월까지 부동산 실거래가 거짓신고 의심자와 부동산 중개 불법행위에 대한 시ㆍ군 합동 특별조사를 실시한다.

조사대상은 해당 지역의 부동산 거래 신고내역 가운데 업ㆍ다운계약 등 거짓신고가 의심스럽거나 민원이나 보도를 통해 거짓신고 의혹이 제기된 거래다.

특히 ▲투기과열지구, 조정대상지역의 3억원 이상과 비규제지역의 6억원 이상 주택 거래 ▲3억원 이상 주택 취득 미성년자 ▲9억원 초과 고가주택을 매입한 30세 미만자 ▲대출 없이 기타 차입금으로 거래한 건에 대해서는 자금조달내역도 조사한다.

또 중개인 없이 직접거래로 신고 건 중 무자격자 및 공인중개사의 불법행위가 개입됐을 거라고 판단되면 경기도 특별사법경찰단에 수사를 의뢰하기로 했다.

조사는 거래 당사자로부터 관련 소명자료를 제출받은 후 소명자료가 불충분하거나 제출하지 않은 경우 출석조사를 실시하게 된다.

도는 소명자료가 시세 등과 현저히 차이 나는 경우 및 양도세나 증여세 등의 세금 탈루 혐의가 짙은 경우 관할 국세청에 통보할 예정이다.

소명자료 거짓 신고자는 최고 3000만원 이내의 과태료, 거래가격이나 그 외의 사항을 거짓 신고한 자는 부동산 취득가액의 100분의 5에 해당하는 과태료 처분과 함께 양도세 또는 증여세 탈루 혐의로 세무조사를 받게 된다.

도는 올해 상반기 특별조사를 통해 48명의 부동산 거래신고 위반사항을 적발해 3억4000여 만원의 과태료를 부과했다.

홍지선 도 도시주택실장은 "공정한 세상 실현을 위해 부동산 불법행위로 인한 부당이득은 용납될 수 없다는 정책 기조아래 거짓 신고자 적발에 행정력을 집중할 예정"이라며 "자진 신고자에게는 과태료를 경감해 줄 계획"이라고 설명했다.

