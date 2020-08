현경연 "올해 韓경제성장률 -0.5%로 하향 조정"…코로나로 역성장

현대경제硏, 韓 GDP 증가율 0.3%에서 -0.5%로 하향

코로나19 재확산으로 비관적 시나리오상 W자 이중침체 가능성 높아져

[아시아경제 김혜원 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 직격탄을 맞은 국내 경제가 올해 0.5% 역(逆)성장할 것이라는 전망이 나왔다.

현대경제연구원은 23일 '2020년 한국 경제 수정 전망-코로나19 위기로 역성장 우려' 제하 경제주평을 통해 올해 한국의 경제 성장률 전망치를 기존 0.3%에서 -0.5%로 하향 조정했다. 올해 상반기 국내총생산(GDP) 증가율이 전년 동기 대비 -0.8%를 기록했는데 하반기에도 국내 경제가 -0.3% 성장할 것으로 본 것이다.

보고서를 작성한 주원 현경연 경제연구실장(이사대우)은 "코로나19 국내외 재확산이 예상돼 대면 및 접촉 활동에 제약이 발생하고 소비지출과 서비스업 중심의 2차 경제 충격이 우려되는 상황을 고려해 국내 경제 성장률 전망치를 기존 플러스 성장에서 마이너스 성장으로 하향했다"고 설명했다. 코로나19의 재확산이 예상보다 이른 여름철에 진행돼 기존의 희망적인 시나리오상의 V 혹은 U 형태의 경기 반등보다는 비관적인 시나리오상의 W자 형태의 이중침체가 나타날 가능성이 높다고 봤다.

올해 민간소비는 전년(1.7%) 대비 감소세로 돌아설 전망이다. 코로나19 재확산에 따른 소비 활동 제약과 소비심리 악화 가능성이 민간소비에 부정적 영향을 끼치면서다. 현경연은 올해 민간소비 증가율 전망치를 하반기 -1.6%, 연간 -3.0%로 제시했다.

지난해 2.5% 감소한 건설투자는 올해 연간 0.7% 플러스 전환을 예상했다. 올해 정부 SOC 예산 증가 등으로 토목ㆍ공공 부문의 투자가 확대되면서 전체 건설투자 증가세를 이끌 것이라는 분석이다.

반도체 관련 산업의 투자 및 기저효과 등 영향으로 올해 설비투자도 플러스 증가율을 보일 것이라는 관측이다. 코로나19로 인한 비대면 수요 확산과 디지털 전환으로 반도체를 비롯한 IT산업의 수요는 지속될 것으로 예상되나 공급 과잉에 따른 추가 조정 가능성도 상존한다. 올해 설비투자 증가율 전망치는 하반기 0.2%, 연간 2.2%로 정했다.

올해 경상수지는 하반기 318억달러, 연간 510억달러로 전망했다. 수출과 수입은 각각 전년 대비 9.2%, 7.6%씩 역성장할 것으로 봤다. 소비자물가 상승률은 하반기 0.8%, 연간 0.7%로 제시했다.

고용 부문에서는 실업률은 높아지고 취업자 수는 급감할 것이라는 진단이다. 코로나19 재확산으로 도ㆍ소매업, 숙박ㆍ음식점업 등 일부 서비스업에서 고용이 감소하고 기업의 신규 채용 감소 등은 취업자 수 증가에 부정적 영향을 미칠 것으로 보인다. 이에 실업률은 올해 하반기 3.8%, 연간으로는 4.0%를 예상하고 신규 취업자 수는 하반기 -14만명, 연간 -10만명에 달할 것으로 봤다.

주 실장은 "코로나19 재확산에 따르는 의료ㆍ방역 붕괴 방지가 가장 급선무이며 강력한 방역 조치가 민간 경제 활동에 부작용을 미치지 않도록 하는 보완 대책이 지속적으로 추진돼야 한다"면서 "최악의 시나리오에 대비한 정책 대응 수단을 마련해 최근 발생한 바이러스 재확산 및 경기 냉각이 지속되지 않도록 방지하고 중장기적인 저성장 고착화 탈피 방안도 병행돼야 한다"고 조언했다. 민간소비의 하방 압력을 완화하기 위한 소득 및 세제 지원 등 다각도의 대책 시행은 물론 경기 회복 기반 확보와 성장 잠재력 확충을 위해 설비투자 여건 개선, 규제 완화, 신산업 창출 등의 적극적인 노력이 필요하다는 지적이다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr